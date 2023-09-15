von Poehl (Trompeter) Jenny (Евгения Романовна (Робертовна) (Евгения Романовна (Робертовна) )
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) )
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (von Poehl) Mary
Отец ребёнка: Пель Рихард Александрович (Рихард Александрович)