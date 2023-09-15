von Poehl (Trompeter) Jenny (Евгения Романовна (Робертовна) (Евгения Романовна (Робертовна) ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Poehl (Trompeter) Jenny (Евгения Романовна (Робертовна) (Евгения Романовна (Робертовна) )

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1918 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) )

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (von Poehl) Mary

Отец ребёнка: Пель Рихард Александрович (Рихард Александрович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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