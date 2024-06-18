Якушев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Иван

Якушев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сплошнова (Якушева) Марья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Егор

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Деулина (Якушева) Дарья

Мать ребёнка: ?

Пурех
Смерть
Неизвестно

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