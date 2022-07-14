Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981
Отец: Стрельников Василий
Мать: Стрельникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1998
Сын: Токменинов Данил Евгеньевич
Отец ребёнка: Токменинов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
03.09.2011
Сын: Токменинов Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Токменинов Евгений Александрович
Киров, город Киров, Кировская область