Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981

Отец: Стрельников Василий

Мать: Стрельникова ?

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
28.08.1998

Сын: Токменинов Данил Евгеньевич

Отец ребёнка: Токменинов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
03.09.2011

Сын: Токменинов Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Токменинов Евгений Александрович

Киров, город Киров, Кировская область

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