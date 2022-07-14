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Токменинов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токменинов Александр Петрович

Мать: Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1998

Сын: Токменинов Данил Евгеньевич

Мать ребёнка: Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
03.09.2011

Сын: Токменинов Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область

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