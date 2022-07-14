Токменинов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1998
Сын: Токменинов Данил Евгеньевич
Мать ребёнка: Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
03.09.2011
Сын: Токменинов Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Токменинова (Стрельникова) Людмила Васильевна
Киров, город Киров, Кировская область