Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1956
Дата смерти17.01.2019
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Чурина Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токменинов Александр Петрович
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токменинов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2019