Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1956

Дата смерти

17.01.2019

Пол

Женский

Отец

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Мать

1922 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чурина Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Александр Петрович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Александр Петрович

Смерть
17.01.2019
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