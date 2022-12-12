Стрельникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Василий

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Василий

Смерть
Неизвестно
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