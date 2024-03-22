Марфа Макарова
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1742
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ермолай
Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Степанъ
Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Василиса Тимофеева$41
Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильевъ