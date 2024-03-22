Марфа Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Макарова

Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ермолай

Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Степанъ

Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Василиса Тимофеева$41

Отец ребёнка: Тимофей Васильевъ

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильевъ

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