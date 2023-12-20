Чирков Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Василий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Чирков Степан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Чирков Александр Васильев

Мать ребёнка: Чиркова ?

Рождение ребёнка
1762

Сын: Чирков Семен Васильев

Мать ребёнка: Чиркова ?

Смерть
Неизвестно

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