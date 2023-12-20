Чирков Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Чирков Степан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750
Сын: Чирков Александр Васильев
Мать ребёнка: Чиркова ?
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Чиркова ?
Смерть
Неизвестно