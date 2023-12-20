Чирков Александр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Чирков Василий Степанов
Мать: Чиркова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776
Сын: Чирков Евдоким Александров
Мать ребёнка: Чиркова Гликерия Филипова
Смерть
Неизвестно