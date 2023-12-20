Чирков Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Александр Васильев

Чирков Александр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Чирков Василий Степанов

Мать: Чиркова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Гликерия Филипова

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Чирков Евдоким Александров

Мать ребёнка: Чиркова Гликерия Филипова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.