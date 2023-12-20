Чирков Семен Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Чирков Василий Степанов
Мать: Чиркова ?
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно