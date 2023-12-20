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Чирков Семен Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Чирков Василий Степанов

Мать: Чиркова ?

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Чирков Василий Семенов

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Чирков Григорий Семенов

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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