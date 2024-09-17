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Хрулев Николай Яковлевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.10.1864

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1864

Отец: Хрулев Яков Васильевич

Мать: Хрулева Анна Артемьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 175 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Мария

Рождение ребёнка
10.06.1909

Сын: Хрулев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Хрулева Мария

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Рождение ребёнка
26.09.1924

Сын: Хрулев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Хрулева Мария

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Смерть
После 1927

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