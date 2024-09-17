Хрулев Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1864
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1864
Отец: Хрулев Яков Васильевич
Мать: Хрулева Анна Артемьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 175 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулева Мария
Рождение ребёнка
10.06.1909
Мать ребёнка: Хрулева Мария
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Рождение ребёнка
26.09.1924
Сын: Хрулев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Хрулева Мария
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Смерть
После 1927