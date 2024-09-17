Хрулева Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти24.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.1858
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1858 год | 7
Рождение ребёнка
26.08.1862
Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 15
Рождение ребёнка
10.10.1864
Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 175 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: (Хрулева) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: (Хрулева) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: Семенова (Хрулева) Августа Яковлевна
Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 158
Смерть
24.08.1902
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1902 год | 17