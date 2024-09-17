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Хрулева Анна Артемьевна

Место рождения

Большой Овинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

24.08.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Овинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.01.1858

Муж: Хрулев Яков Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1858 год | 7
Рождение ребёнка
26.08.1862

Сын: Хрулев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 15
Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Хрулев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 175 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: (Хрулева) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: (Хрулева) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: Семенова (Хрулева) Августа Яковлевна

Отец ребёнка: Хрулев Яков Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 158
Смерть
24.08.1902
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1902 год | 17

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