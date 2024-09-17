(Хрулева) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Отец: Хрулев Яков Васильевич
Мать: Хрулева Анна Артемьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885