(Хрулева) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хрулева) Параскева Яковлевна

(Хрулева) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1834 г.р.

Мать

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Хрулев Яков Васильевич

Мать: Хрулева Анна Артемьевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 107
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885

Мы используем куки для улучшения работы сайта.