Хрулева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1885
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1909
Отец ребёнка: Хрулев Николай Яковлевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Рождение ребёнка
26.09.1924
Сын: Хрулев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Хрулев Николай Яковлевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 3
Смерть
После 1927