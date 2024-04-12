Гладышева Катерина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Гладышев Василий Петрович
Отец ребёнка: Гладышев Петр Ларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Отец ребёнка: Гладышев Петр Ларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гладышев Петр Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно