Гладышева Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Катерина

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Гладышев Василий Петрович

Отец ребёнка: Гладышев Петр Ларионович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Гладышев Степан Петрович

Отец ребёнка: Гладышев Петр Ларионович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гладышев Петр Ларионович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Петр Ларионович

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