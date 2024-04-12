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Гладышев Петр Ларионович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Гладышев Ларион Власович

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Гладышев Василий Петрович

Мать ребёнка: Гладышева Катерина

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Гладышев Степан Петрович

Мать ребёнка: Гладышева Катерина

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гладышева Катерина

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Катерина

Смерть
Неизвестно
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