Гладышев Петр Ларионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Гладышев Ларион Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Гладышев Василий Петрович
Мать ребёнка: Гладышева Катерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Мать ребёнка: Гладышева Катерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гладышева Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладышева Катерина
Смерть
Неизвестно