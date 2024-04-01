Чуркина (Коленина) Стефанида Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиОколо 1886
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Коленин Стефан Казак Р. Медвежьего Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров
Бракосочетание
09.02.1873
М. 21 Ж. 21
Рождение ребёнка
10.01.1874
Дочь: (Чуркина) Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
27.04.1875
Дочь: (Чуркина) Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
13.01.1877
Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Атасова (Чуркина) Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров
Смерть
Около 1886