Чуркина (Коленина) Стефанида Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркина (Коленина) Стефанида Стефанова

Чуркина (Коленина) Стефанида Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Около 1886

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Коленин Стефан Казак Р. Медвежьего Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Николай Михайлов

Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Бракосочетание
09.02.1873

Муж: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

М. 21 Ж. 21
Рождение ребёнка
10.01.1874

Дочь: (Чуркина) Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
27.04.1875

Дочь: (Чуркина) Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
13.01.1877

Сын: Чуркин Павел Михайлов

Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Атасова (Чуркина) Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Смерть
Около 1886

Мы используем куки для улучшения работы сайта.