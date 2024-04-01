Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Чуркин Федор Иванов

Мать: Чуркина Екатерина Степанова

Бракосочетание
09.02.1873

Жена: Чуркина Стефанида Стефанова

М. 21 Ж. 21
Рождение ребёнка
10.01.1874

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
27.04.1875

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
13.01.1877

Сын: Чуркин Павел Михайлов

Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Атасова Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова

Бракосочетание
14.02.1886

Жена: Чуркина Матрона Васильева

Соколовской вол, дер Бугровой, крест. дочь, девица. м. 35
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Николай Михайлов

Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close