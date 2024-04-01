Чуркин Михаил Казак Р. Медвежьего Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Чуркин Федор Иванов
Бракосочетание
09.02.1873
М. 21 Ж. 21
Рождение ребёнка
10.01.1874
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
27.04.1875
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
13.01.1877
Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Атасова Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова
Бракосочетание
14.02.1886
Соколовской вол, дер Бугровой, крест. дочь, девица. м. 35
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Стефанида Стефанова
Смерть
Неизвестно