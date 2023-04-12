Бонч-Осмоловский (Ваховская) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонч-Осмоловский (Ваховская) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1855

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Бонч-Осмоловский Глеб

Отец ребёнка: Бонч-Осмоловский Анатолий Осипович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1929
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
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