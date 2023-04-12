Бонч-Осмоловский (Ваховская) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1855
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1890
Отец ребёнка: Бонч-Осмоловский Анатолий Осипович
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1929
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia