Бонч-Осмоловский Анатолий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонч-Осмоловский Анатолий Осипович

Место рождения

Vitsyebsk, Vitebsk District, Vitebsk Province, Belarus

Дата рождения

10.07.1857

Дата смерти

23.09.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Vitsyebsk, Vitebsk District, Vitebsk Province, Belarus
Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Бонч-Осмоловский Глеб

Мать ребёнка: Бонч-Осмоловский Варвара Ивановна

Смерть
23.09.1930
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище
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