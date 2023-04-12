Бонч-Осмоловский Анатолий Осипович
Место рожденияVitsyebsk, Vitebsk District, Vitebsk Province, Belarus
Дата рождения10.07.1857
Дата смерти23.09.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1857
Vitsyebsk, Vitebsk District, Vitebsk Province, Belarus
Рождение ребёнка
03.11.1890
Мать ребёнка: Бонч-Осмоловский Варвара Ивановна
Смерть
23.09.1930
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище