Ермоленко Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмоленко Акилина Васильевна

Ермоленко Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ермоленко Юлия Яковлевна

Отец ребёнка: Ермоленко Яков Тарасович

Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.

Дочь: Синклитикия Яковлевна

Отец ребёнка: Ермоленко Яков Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Яков Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close