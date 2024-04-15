Ермоленко Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ермоленко Юлия Яковлевна
Отец ребёнка: Ермоленко Яков Тарасович
Рождение ребёнка
07.01.1867 ст.
Дочь: Синклитикия Яковлевна
Отец ребёнка: Ермоленко Яков Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно