Покарёва (Лапаева) Варвара (Мл) Петровна
Место рождения
Дата рождения13.12.1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Покарёва) Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1904
Сын: Покарёв Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1910
Дочь: (Покарёва) Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович
Смерть
1950
Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область