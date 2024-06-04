Покарёва (Лапаева) Варвара (Мл) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарёва (Лапаева) Варвара (Мл) Петровна

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.12.1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1880

Отец: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Мать: Лапаева (Ершова) Гликерия Михайлова (Георгиева)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Покарёва) Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покарёв Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарёв Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Покарёв Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1910

Дочь: (Покарёва) Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Покарёв Алексей Иванович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1950
Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

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