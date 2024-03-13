(Riedel) Maria Katharina
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения29.08.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1868
Муж: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
02.01.1869
Дочь: Katharina
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
17.09.1871
Дочь: Christina
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
23.04.1874
Дочь: Amalia
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
24.03.1877
Дочь: Elizabetha
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
25.02.1880
Сын: Reh Johannes
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
06.01.1883
Дочь: Maria Margaretha
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
08.03.1886
Сын: Reh Peter
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: Susanna
Отец ребёнка: Reh Johannes
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно