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(Riedel) Maria Katharina

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

29.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

1869 г.р.
1871 г.р.
1874 г.р.
1877 г.р.
1880 г.р.
1883 г.р.

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СР
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Бракосочетание
19.01.1868

Муж: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
02.01.1869

Дочь: Katharina

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
17.09.1871

Дочь: Christina

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
23.04.1874

Дочь: Amalia

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
24.03.1877

Дочь: Elizabetha

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Reh Johannes

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
06.01.1883

Дочь: Maria Margaretha

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
08.03.1886

Сын: Reh Peter

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Susanna

Отец ребёнка: Reh Johannes

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно
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