Reh Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reh Peter

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

08.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886

Отец: Reh Johannes

Мать: Maria Katharina

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Иммиграция
1896
Иммиграция
1911
Место жительства
1920
Lincoln Ward 2, Lancaster, Nebraska, United States
Место жительства
1930
Tabor, Scotts Bluff, Nebraska, United States
Место жительства
1935
Gering Election Precinct, Scotts Bluff, Nebraska, United States
Место жительства
1940
Gering Election Precinct, Scotts Bluff, Nebraska, United States
Смерть
Неизвестно
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