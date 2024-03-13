Reh Peter
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения08.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886
Отец: Reh Johannes
Мать: Maria Katharina
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Иммиграция
1896
Иммиграция
1911
Место жительства
1920
Lincoln Ward 2, Lancaster, Nebraska, United States
Место жительства
1930
Tabor, Scotts Bluff, Nebraska, United States
Место жительства
1935
Gering Election Precinct, Scotts Bluff, Nebraska, United States
Место жительства
1940
Gering Election Precinct, Scotts Bluff, Nebraska, United States
Смерть
Неизвестно