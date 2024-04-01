Булыцина Ульяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Коробейникова Дарья Никитина
Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1804
Сын: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин
Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1810
Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Рекина Матрона Никитина
Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно