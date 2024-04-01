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Булыцина Ульяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Коробейникова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов

Рождение ребёнка
20.07.1804

Сын: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов

Рождение ребёнка
04.11.1810

Сын: Булыцин Михаил Никитин

Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Рекина Матрона Никитина

Отец ребёнка: Булыцин Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыцин Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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