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Булыцин Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

16.11.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Булыцин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Коробейникова Дарья Никитина

Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
20.07.1804

Сын: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
04.11.1810

Сын: Булыцин Михаил Никитин

Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Рекина Матрона Никитина

Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыцина Ульяна Петрова

Смерть
16.11.1830
80 лет горячкой
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