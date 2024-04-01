Булыцин Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти16.11.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Булыцин Иван
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Коробейникова Дарья Никитина
Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1804
Сын: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин
Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
04.11.1810
Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Рекина Матрона Никитина
Мать ребёнка: Булыцина Ульяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булыцина Ульяна Петрова
Смерть
16.11.1830
80 лет горячкой