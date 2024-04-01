Злобин Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Злобина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Злобин Иван Николаев
Мать ребёнка: Злобина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Злобина Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно