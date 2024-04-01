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Злобин Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Злобин Иван Крестьянин Д. Новопавловской Артамонов

Мать: Злобина Ирина Анисимова (Степанова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Злобин Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Злобина Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Злобин Иван Николаев

Мать ребёнка: Злобина Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Злобин Василий Николаев

Мать ребёнка: Злобина Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно

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