Злобина Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Злобин Иван Николаев
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно