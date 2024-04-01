Злобина Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Злобин Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванов

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Злобин Иван Николаев

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванов

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Злобин Василий Николаев

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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