де Лазари (Павлова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де Лазари (Павлова) Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Menshikov Nikolay

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1870

Дочь: Elovskaya Elizaveta Konstantinovna

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: De Lazari Ivan Konstantinovich Константинович

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Де Лазари Николай Константинович

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1919
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