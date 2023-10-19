де Лазари (Павлова) Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Menshikov Nikolay
Рождение ребёнка
04.08.1870
Дочь: Elovskaya Elizaveta Konstantinovna
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: De Lazari Ivan Konstantinovich Константинович
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Де Лазари Николай Константинович
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Смерть
1919