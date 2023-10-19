де Лазари Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1838
Дата смерти12.10.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1870
Дочь: Elovskaya Elizaveta Konstantinovna
Мать ребёнка: Де Лазари Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: De Lazari Ivan Konstantinovich Константинович
Мать ребёнка: Де Лазари Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Де Лазари Николай Константинович
Мать ребёнка: Де Лазари Прасковья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
актер
Смерть
12.10.1903