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де Лазари Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1838

Дата смерти

12.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1870

Дочь: Elovskaya Elizaveta Konstantinovna

Мать ребёнка: Де Лазари Прасковья Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: De Lazari Ivan Konstantinovich Константинович

Мать ребёнка: Де Лазари Прасковья Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Де Лазари Николай Константинович

Мать ребёнка: Де Лазари Прасковья Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
актер
Смерть
12.10.1903
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