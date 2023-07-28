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Кукушкина Ираида Григорьевна

Место рождения

Трубино, Спировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Трубино, Спировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Евстигней Тимофеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кукушкин Петр Евстигнеевич

Отец ребёнка: Кукушкин Евстигней Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
07.07.1894

Дочь: Кукушкина (Кукушкина) Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Кукушкин Евстигней Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
13.10.1897

Сын: Кукушкин Александр Евстигнеевич

Отец ребёнка: Кукушкин Евстигней Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Кукушкин Дмитрий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Кукушкин Евстигней Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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