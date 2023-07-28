Кукушкин Евстигней Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Тимофей Лукич
Мать: Марфа Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кукушкин Петр Евстигнеевич
Мать ребёнка: Кукушкина Ираида Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1894
Дочь: Кукушкина (Кукушкина) Евдокия Евстигнеевна
Мать ребёнка: Кукушкина Ираида Григорьевна
Рождение ребёнка
13.10.1897
Сын: Кукушкин Александр Евстигнеевич
Мать ребёнка: Кукушкина Ираида Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Кукушкин Дмитрий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Кукушкина Ираида Григорьевна
Смерть
Неизвестно