Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Лукич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Тимофей Лукич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кукушкин Евстигней Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Лукич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Лукич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Лукич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Тимофей Лукич
Смерть
Неизвестно