Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Лукич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимофеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Лукич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кукушкин Евстигней Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Лукич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Лукич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Лукич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кукушкин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Лукич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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