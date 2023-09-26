Шеменёв Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948
Рождение ребёнка
03.11.1969
Дочь: Шеменёва Елена Борисовна
Мать ребёнка: Шеменёва Валентина Степановна
Рождение ребёнка
13.09.1983
Мать ребёнка: Шеменёва Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеменёва Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Шеменёва Валентина Степановна