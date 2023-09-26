Шеменёв Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеменёв Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948

Отец: не указан

Мать: Шеменёва Нина(Зинаида) Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1969

Дочь: Шеменёва Елена Борисовна

Мать ребёнка: Шеменёва Валентина Степановна

Рождение ребёнка
13.09.1983

Сын: Шеменёв Сергей Борисович

Мать ребёнка: Шеменёва Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеменёва Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеменёва Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Шеменёва Валентина Степановна

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