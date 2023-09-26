Шеменёва Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1996
Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1997
Дочь: Шмелёва Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1999
Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.2001
Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно