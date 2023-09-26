Шеменёва Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеменёва Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеменёв Борис Владимирович

Мать: Шеменёва Валентина Степановна

Рождение ребёнка
06.01.1996

Сын: Тропин Николай Олегович

Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
11.04.1997

Дочь: Шмелёва Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1999

Сын: Тропин Игорь Олегович

Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.2001

Сын: Тропин Кирилл Олегович

Отец ребёнка: Тропин Олег Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропин Олег Николаевич

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