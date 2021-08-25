Шеменёва Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеменёва Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1948

Дата смерти

25.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1948

Отец: Ивлеев Степан

Мать: Ивлеева Мария

Рождение ребёнка
03.11.1969

Дочь: Шеменёва Елена Борисовна

Отец ребёнка: Шеменёв Борис Владимирович

Рождение ребёнка
13.09.1983

Сын: Шеменёв Сергей Борисович

Отец ребёнка: Шеменёв Борис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеменёв Борис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеменёва Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Шеменёв Борис Владимирович

Смерть
25.08.2021
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