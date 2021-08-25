Шеменёва Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1948
Дата смерти25.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1948
Отец: Ивлеев Степан
Мать: Ивлеева Мария
Рождение ребёнка
03.11.1969
Дочь: Шеменёва Елена Борисовна
Отец ребёнка: Шеменёв Борис Владимирович
Рождение ребёнка
13.09.1983
Отец ребёнка: Шеменёв Борис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеменёва Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Шеменёв Борис Владимирович
Смерть
25.08.2021