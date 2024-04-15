Баяндин Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Баяндин Яков Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Михайловна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Баяндин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Феврония Михайловна
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Баяндина Акулина Владимировна
Мать ребёнка: Феврония Михайловна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Баяндина Параскева Владимировна
Мать ребёнка: Феврония Михайловна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Баяндина Матрона Владимировна
Мать ребёнка: Феврония Михайловна
Смерть
Неизвестно