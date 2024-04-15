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Баяндин Владимир Яковлевич

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Баяндин Яков Кириллович

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Михайловна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Баяндин Антон Владимирович

Мать ребёнка: Феврония Михайловна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Баяндина Акулина Владимировна

Мать ребёнка: Феврония Михайловна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Баяндина Параскева Владимировна

Мать ребёнка: Феврония Михайловна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Баяндина Матрона Владимировна

Мать ребёнка: Феврония Михайловна

Смерть
Неизвестно

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