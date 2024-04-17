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Баяндин Яков Кириллович

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

Около 1700

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: Баяндин Кирилл Федотович

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1671

Сын: Баяндин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1678

Сын: Баяндин Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1685

Сын: Баяндин Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1690

Сын: Баяндин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Около 1700
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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