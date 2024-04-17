Баяндин Яков Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1651
Дата смертиОколо 1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651
Отец: Баяндин Кирилл Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Баяндин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Баяндин Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Баяндин Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1700