Икрина (Тюленева) (Тюленева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Тюленева) (Тюленева) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1895

Дата смерти

15.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1895

Отец: Тюленев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1921

Сын: Икрин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1925

Сын: Икрин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1926

Сын: Икрин Венедикт Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1929

Сын: Икрин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Иван Николаевич

Смерть
15.03.1980
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