Икрина (Тюленева) (Тюленева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1895
Дата смерти15.03.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1895
Отец: Тюленев Алексей
Рождение ребёнка
05.10.1921
Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1925
Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.12.1926
Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1929
Отец ребёнка: Икрин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1980