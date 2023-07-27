Икрин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1929
Дата смерти1999
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (икрина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Икрина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Икрина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Клавдия
Смерть
1999