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Икрин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1929

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929

Отец: Икрин Иван Николаевич

Мать: Икрина (тюленева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (икрина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Икрина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Икрина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Икрина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Клавдия

Смерть
1999
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