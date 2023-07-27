Икрина (Алексеева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Алексеева) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (икрина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Икрин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Икрин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Григорий Иванович

Смерть
1996
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