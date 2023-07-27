Икрина (Алексеева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (икрина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Икрин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Икрин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996