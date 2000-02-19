Икрин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1921
Дата смерти19.02.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Икрина (михалева) Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градкова (икрина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Икрина (михалева) Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2000