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Икрин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1921

Дата смерти

19.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1921

Отец: Икрин Иван Николаевич

Мать: Икрина (тюленева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Икрина (михалева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градкова (икрина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Икрина (михалева) Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (михалева) Анна Никитична

Смерть
19.02.2000
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