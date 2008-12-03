Икрина (Михалева) (Михалева) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Михалева) (Михалева) Анна Никитична

Икрина (Михалева) (Михалева) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1928

Дата смерти

03.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Икрин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градкова (икрина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Икрин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Алексей Иванович

Смерть
03.12.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close