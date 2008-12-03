Икрина (Михалева) (Михалева) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1928
Дата смерти03.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Икрин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градкова (икрина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Икрин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2008