Икрин Венедикт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1926
Дата смерти17.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926
Рождение ребёнка
1958
Сын: Икрин Анатолий Венедиктович
Мать ребёнка: Икрина (дударенко) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова (икрина) Ирина Венедиктовна
Мать ребёнка: Икрина (дударенко) Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1993
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область