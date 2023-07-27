Икрин Венедикт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Венедикт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1926

Дата смерти

17.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926

Отец: Икрин Иван Николаевич

Мать: Икрина (тюленева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Икрин Анатолий Венедиктович

Мать ребёнка: Икрина (дударенко) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова (икрина) Ирина Венедиктовна

Мать ребёнка: Икрина (дударенко) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (дударенко) Лидия Андреевна

Смерть
17.07.1993
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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