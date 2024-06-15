Крупник (Ситнюк) Феодора Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Крупник Екатерина Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Яков Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Петр Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Левченко (Крупник) София Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Алексей Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Антоний Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Крупник Наталья Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Антон Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Крупник Царка Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Артем Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Крупник Мокрина Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Крупник Сыклита Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Крупник Мелания Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Дочь: Крупник Федора Авксентьевна
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович
Сын: Крупник Трофим Авксентьевич
Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович