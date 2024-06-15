Крупник (Ситнюк) Феодора Игнатьевна 11.09.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупник (Ситнюк) Феодора Игнатьевна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

11.09.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Крещение
16.09.1847 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Бракосочетание
25.10.1864 ст.

Муж: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
24.11.1865 ст.

Дочь: Крупник Екатерина Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.10.1867 ст.

Сын: Крупник Яков Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Восприемник
31.08.1868 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь, у Елизаветы дочери Моисея Михайловича Гавриша
Рождение ребёнка
18.05.1869 ст.

Сын: Крупник Петр Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
17.09.1870 ст.

Дочь: Левченко (Крупник) София Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.03.1872 ст.

Сын: Крупник Алексей Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.08.1873 ст.

Сын: Крупник Антоний Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.08.1874 ст.

Дочь: Крупник Наталья Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879

Сын: Крупник Антон Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1881 по 1882

Дочь: Крупник Царка Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884

Сын: Крупник Артем Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1885 по 1886

Дочь: Крупник Мокрина Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1887 по 1888

Дочь: Крупник Сыклита Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1887 по 1888

Дочь: Крупник Мелания Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890

Дочь: Крупник Федора Авксентьевна

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892

Сын: Крупник Трофим Авксентьевич

Отец ребёнка: Крупник Авксентий Федорович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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