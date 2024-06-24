Крупник Антон Авксентьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1878 по 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1908 ст.
Дочь: Крупник Елена Антоновна
Мать ребёнка: Крупник Ольга Григорьевна
Военная служба
1915
126-й пехотный Рыльский полк
Пропал без вести (военное)
19.02.1915
Жураки, Івано-Франківська область
Смерть
Неизвестно