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Крупник Антон Авксентьевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

С 1878 по 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1879

Отец: Крупник Авксентий Федорович

Мать: Крупник (Ситнюк) Феодора Игнатьевна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупник Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
11.07.1908 ст.

Дочь: Крупник Елена Антоновна

Мать ребёнка: Крупник Ольга Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Военная служба
1915
126-й пехотный Рыльский полк
Пропал без вести (военное)
19.02.1915
Жураки, Івано-Франківська область
Смерть
Неизвестно

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