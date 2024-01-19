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Крупник Артем Авксентьевич
Крупник Артем Авксентьевич
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Древо
Место рождения
Погребище
, Вінницька область
Дата рождения
С 1883 по 1884
Пол
Мужской
Отец
Крупник Авксентий Федорович
1846 г.р.
Мать
Крупник Феодора Игнатьевна
Между 1850 и 1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884
Отец:
Крупник Авксентий Федорович
Мать:
Крупник Феодора Игнатьевна
Погребище
, Вінницька область
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