Крупник Артем Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупник Артем Авксентьевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

С 1883 по 1884

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Между 1850 и 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884

Отец: Крупник Авксентий Федорович

Мать: Крупник Феодора Игнатьевна

Погребище, Вінницька область
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