Кротов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1961
Дочь: Горбунова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кротова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кротова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кротова Нина Алексеевна
Смерть
Неизвестно