Кротов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1961

Дочь: Горбунова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кротова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кротова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кротова Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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