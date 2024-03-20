Горбунова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961
Отец: Кротов Владимир
Мать: Кротова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.04.1982
Сын: Гобунов Денис Александрович
Отец ребёнка: Горбунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Горбунов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Александр