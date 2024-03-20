Горбунова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961

Отец: Кротов Владимир

Мать: Кротова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.1982

Сын: Гобунов Денис Александрович

Отец ребёнка: Горбунов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Горбунов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Александр

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