Кротова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1940
Отец: Пальгуй Алексей
Мать: Пальгуй Мария
Рождение ребёнка
10.04.1961
Дочь: Горбунова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Кротов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кротов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кротов Владимир
Смерть
Неизвестно