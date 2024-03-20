Кротова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1940

Отец: Пальгуй Алексей

Мать: Пальгуй Мария

Рождение ребёнка
10.04.1961

Дочь: Горбунова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Кротов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кротов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кротов Владимир

Смерть
Неизвестно
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